2020-02-05T23:00:20+03:00
Политика

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту террористического обстрела Донецка

Об этом сообщили в надзорном ведомстве Республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту террористического обстрела Донецка. Фото: ФейсбукГенпрокуратура возбудила уголовное дело по факту террористического обстрела Донецка. Фото: Фейсбук
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Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных формирований Украины Максима Марченко, причастного к повреждению домов в Донецке 4 февраля. Об этом сегодня сообщили в надзорном ведомстве.

- Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВФУ Марченко, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по факту совершения ими террористического акта, по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 229 УК ДНР, - говорится в сообщении.

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, украинские военные стреляли из боевой машины пехоты, гранатометов и стрелкового оружия. На Трудовских, что в Петровском районе Донецка, они повредили пять домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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