Немецкие политики планируют приглашать студентов ЛНР на учебу в Германию

5 Февр. 2020 2020-02-05T20:37:41+03:00

Цоц добавил, что их делегация из Германии провела продуктивную встречу со студентами и педагогами ЛНР. Фото: dnr-live.ru

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У студентов ЛНР есть возможность вытянуть счастливый билет. Пока представители политической партии «Альтернатива для Германии» находятся в Луганске, они уже сделали пару громких заявлений. В том числе они планируют в дальнейшем пригласить несколько студентов на учебу и работу в Германию. Об этом рассказал предприниматель, член национального форума представителей среднего предпринимательства, профессор университета Хениннг Цоц.

— У науки есть больше потенциала прорывать границы, чем у политики. Пока что мы договорились, что будем приглашать из ЛНР)нескольких аспирантов на учебу и работу в Германию, — рассказал Хеннинг Цоц.

Понятное дело эта помощь с образованием не бескорыстна. Приглашенные студенты получат рабочие места. И в дальнейшем должны будут помогать политикам в развитии прочных связей между Германией и Республиками Донбасса.

— Я думаю, что именно обмен студентами, приглашение студентов из ЛНР учиться и работать за рубеж будет намного более эффективно и продуктивно для дальнейшего развития и климата в отношениях между ЛНР и Германией, — добавил Цоц.

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ИСТОЧНИК KP.RU