2020-02-05T19:13:03+03:00
Общество

Наука о растениях глазами увлеченных людей: В Донецком ботсаду желающие могут посетить научно-популярные лекции

Это отличная возможность увидеть нескучную науку глазами увлеченных людей
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецком ботсаду желающие могут посетить научно-популярные лекцииВ Донецком ботсаду желающие могут посетить научно-популярные лекцииФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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6 и 7 февраля в Донецком ботаническом саду все желающие могут бесплатно посетить цикл открытых научно-популярных лекций, которые познакомят с различными научными направлениями деятельности ботсада, фактами и открытиями.

- Это отличная возможность расширить свое мировоззрение, подискутировать с единомышленниками, а также увидеть нескучную науку глазами увлеченных людей, - говорят сотрудники ботанического сада.

Расписание лекций:

06.02. Вредители растений открытого и закрытого грунта Губин Александр Игоревич – к.б.н., научный сотрудник отдела фитоэкологии ГУ «Донецкий ботанический сад»

07.02. Лекарственные растения Шпилевая Наталья Владимировна – младший научный сотрудник отдела природной флоры и заповедного дела ГУ «Донецкий ботанический сад»

Начало в – 15.00. Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Наука о растениях глазами увлеченных людей: В Донецком ботсаду желающие могут посетить научно-популярные лекции
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