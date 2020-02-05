«Это были живые скелеты»: В приют «4 ЛАПКИ» попали три породистые собаки в крайне изможденном состоянии
В приюте «4 ЛАПКИ» пополнение – три курцхаара и все трое в истощенном стостоянии. Похоже собак долго ничем не кормили.
- Честно говоря, у нас дар речи пропал, когда увидели на фотографиях этих «бухенвальдов». Вживую, зрелище ещё ужасней, - признается сотрудник приюта Андрей Шаталов. - Хозяин крепко запил и похоже, что обратного пути для него уже нет, но у этих троих шанс всё-таки есть и мы не смогли остаться в стороне, хотя пока что не очень представляем, как нам вытянуть этих девчушек без ущерба для остальных питомцев донецкого приюта. Нужна поддержка!
Сейчас новых воспитанников приюта откармливают, а также они пройдут полное обследование здоровья. Когда их жизни ничего не будет угрожать, животным будут искать новых хозяев.
Приют очень нуждается в помощи, ведь здесь содержится около 300 собак.
Реквизиты для помощи приюту:
Сбербанк 5469520025276023 Волик Ирина
ПриватБанк 5168755442929671 Виктория Гречко
Карта ЦРБ ДНР 1122270611218546 Волик Ирина(срок действия карты 06/20)
PayPal: kondratuk.igor88@gmail.com
Western Union:Kondratuk Igor +79613135150
Email: chetirelapki@gmail.com
Адрес: г.Донецк, ул.Куприна 119в (м-н Мирный, бывший склад игрушек)
Контакты: 0713280248
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ИСТОЧНИК KP.RU