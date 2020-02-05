2020-02-05T19:16:36+03:00
Общество

Верификация пенсионеров в ДНР 2020: пройти процедуру можно до 31 мая

Процедуру верификации должен пройти каждый пенсионер
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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К гражданам старше 80 лет или с ограниченными физическими возможностями работники Пенсионного фонда придут по месту жительстваК гражданам старше 80 лет или с ограниченными физическими возможностями работники Пенсионного фонда придут по месту жительстваФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецкой Народной Республике верификация пенсионеров будет проходить до 31 мая 2020 года.

- Для проведения верификации (комплексной проверки достоверности информации для начисления и осуществления выплат пенсионеру. – Авт.) необходимо лично обратиться в теруправление пенсионного фонда по месту получения пенсионных выплат, - сообщили в Министерстве труда и социальной политики Республики.

- Процедуру нужно пройти всем категориям получателей кроме граждан, обратившихся в органы пенсионного фонда с 1 по 31 января 2020 года с заявлениями о назначении, возобновлении или перерасчете пенсии, а также лиц, находящихся на полном гособеспечении или получающих пенсию по потере кормильца, - рассказали в Министерстве труда и соцполитики.

Для прохождения верификации в пенсионный фонд нужно предоставить оригиналы и копии паспорта с отметкой о регистрации на территории ДНР и трудовой книжки (для работающих пенсионеров копия трудовой книжки заверяется администрацией предприятия).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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