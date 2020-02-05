2020-02-05T18:41:35+03:00
Общество

«Счастливое воссоединение»: Пес, который взял в заложники целый автобус, нашел семью

В донецкий приют ПИФ за ним приехали хозяева [видео]
Екатерина Сорока
Поделиться:
Напомним, что выманивать собаку из автобуса нужно было полтора часа. Все время лаял и пытался укусить сотрудников приюта. Фото: pif_dn / instagramНапомним, что выманивать собаку из автобуса нужно было полтора часа. Все время лаял и пытался укусить сотрудников приюта. Фото: pif_dn / instagram
Изменить размер текста:

Новость о том, как стафф взял в заложники целый автобус, мгновенно разлетелась по всем соцсетям. Благодаря этому хозяева быстро нашли своего потеряшку и забрали его домой. Об этом в соцсетях сообщили сотрудники ПИФа, в котором гостил захватчик.

— Пес, взявший в заложники автобус, уехал домой к бабушке. Точнее, к хозяйке отца этого стаффа. Кстати, его зовут Буч. Что случилось с его предыдущим владельцем, мы не знаем и узнавать не будем. Хозяйка забрала его себе. Пес узнал ее, и теперь он будет жить с ней. Надеемся, после этого он в автобусах кататься больше не будет, — говорится в сообщении.

Счастливое воссоединение произошло сегодня, 5 февраля, возле приюта. Этот момент запечатлели сотрудники приюта. На нем видно, как пес встречается со своей хозяйкой. Сытый и счастливый Буч сильно отличается от агрессивного стаффа, каким его нашли еще пару дней назад.

Тогда в автобусе он был готов покусать всех до кого мог бы достать. Сотрудники приюта два часа «вели переговоры с захватчиком». Но спустя пару дней пса просто не узнать. При виде своей хозяйки он начал ластиться у ног и просил, чтобы его погладили.

Пёс, который захватил целый автобус в заложники, нашёл свою семью.! другой источник

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Бойцовскую собаку стаффордширского терьера выманивали из автобуса два часа

Сейчас пес ждет своих хозяев в приюте "ПИФ" (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наука о растениях глазами увлеченных людей: В Донецком ботсаду желающие могут посетить научно-популярные лекции
«Счастливое воссоединение»: Пес, который взял в заложники целый автобус, нашел семью
«Это были живые скелеты»: В приют «4 ЛАПКИ» попали три породистые собаки в крайне изможденном состоянии
Верификация пенсионеров в ДНР 2020: пройти процедуру можно до 31 мая
«Там разворачивались события из «Слова о полку Игореве»: Что в себе таит новый заповедник ДНР?
Жительница прифронтовой Александровки: «С приходом Зеленского стрелять по поселку стали чаще»
Работа в Донецке и ДНР 2020: какие вакансии востребованы
Беспилотники миссии ОБСЕ дважды за день подверглись атакам украинских боевиков
Этой весной в ДНР пройдет фестиваль аматорского кино
Немецкий предприниматель Рихард Гретцингер: «Донбасс многим интересен для немецких инвесторов»
Украинские военные за сутки выпустили больше 100 боеприпасов по Донецку, Горловке, Докучаевску
Студент из Донецка на украинской границе с гордостью достал из штанин паспорт гражданина ДНР
Украинские боевики нанесли минометный удар по Горловке
Погода в Донецке на день: 5 февраля в Республике весь день дождь со снегом, усиление ветра, метель
Погода на день в ЛНР: завтра в Республике ожидаются дождь, снег, гололед, налипание мокрого снега
Пять домов на Трудовских, повреждены сегодня обстрелами ВСУ, чтобы сделать красивую картинку для украинских СМИ
Двое ВСУшников сбежали с боевого дежурства, чтобы украсть водку
По двадцатому маршруту в Макеевке теперь будет курсировать автобус с удобствами
Власти Украины не предусмотрели в бюджете 148 миллиардов на пенсии жителям республик Донбасса
Убил себя, чтобы не стрелять в земляков: Украинский военный родом из Луганской области совершил суицид