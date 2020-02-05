«Счастливое воссоединение»: Пес, который взял в заложники целый автобус, нашел семью

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:41:35+03:00

Напомним, что выманивать собаку из автобуса нужно было полтора часа. Все время лаял и пытался укусить сотрудников приюта. Фото: pif_dn / instagram

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Новость о том, как стафф взял в заложники целый автобус, мгновенно разлетелась по всем соцсетям. Благодаря этому хозяева быстро нашли своего потеряшку и забрали его домой. Об этом в соцсетях сообщили сотрудники ПИФа, в котором гостил захватчик.

— Пес, взявший в заложники автобус, уехал домой к бабушке. Точнее, к хозяйке отца этого стаффа. Кстати, его зовут Буч. Что случилось с его предыдущим владельцем, мы не знаем и узнавать не будем. Хозяйка забрала его себе. Пес узнал ее, и теперь он будет жить с ней. Надеемся, после этого он в автобусах кататься больше не будет, — говорится в сообщении.

Счастливое воссоединение произошло сегодня, 5 февраля, возле приюта. Этот момент запечатлели сотрудники приюта. На нем видно, как пес встречается со своей хозяйкой. Сытый и счастливый Буч сильно отличается от агрессивного стаффа, каким его нашли еще пару дней назад.

Тогда в автобусе он был готов покусать всех до кого мог бы достать. Сотрудники приюта два часа «вели переговоры с захватчиком». Но спустя пару дней пса просто не узнать. При виде своей хозяйки он начал ластиться у ног и просил, чтобы его погладили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/758959" frameborder="0"></iframe> Пёс, который захватил целый автобус в заложники, нашёл свою семью.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU