2020-02-05T15:41:07+03:00
Общество

«Там разворачивались события из «Слова о полку Игореве»: Что в себе таит новый заповедник ДНР?

В Республике создали новый заповедник в Старобешевском районе
Екатерина Сорока
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Природа донецкого края уникальна. Она обладает редкими природными ресурсами и имеет огромную значимость для исследователей. Фото: otdyhaem.com.uaПрирода донецкого края уникальна. Она обладает редкими природными ресурсами и имеет огромную значимость для исследователей. Фото: otdyhaem.com.ua
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Сотню гектар земли в Старобешевском районе Республике сделали заповедной зоной. По словам экспертов на этой территории обитают редкие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу. А также есть версия, что именно там проходили исторические события из «Слова о полку Игореве».

— Приказом объявляется особо охраняемой природной территорией местного значения категории государственный природный заказник «Староласпинский» территория площадью 100 га, расположенная в пределах балок Буравова и Караулова, северо-восточней поселка Староласпа, на левом берегу реки Кальмиус, территориально относящуюся к Солнцевской и Раздольненской сельским администрациям Старобешевского района Республики, — об этом сообщили в пресс-службе государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР.

Схема особо охраняемой природной территории государственный природный заказник «Староласпинский». Фото: dnr-live.ru

Схема особо охраняемой природной территории государственный природный заказник «Староласпинский». Фото: dnr-live.ru

Территория нового заповедника полностью не обследована. А значит не исключено, что кроме краснокнижников, в заповеднике есть важные исторические памятники.

— Вместе с авторитетными экспертами-учеными изучали биологическое разнообразие и исторические особенности местности. В результате, обнаружили 15 видов краснокнижных растений, 9 видов редчайших насекомых, ряд геологических памятников природы. Наконец, эта земля таит в себе замечательные свидетельства древнейших поселений людей, начиная с неолитических времен, — добавил председатель Госкомэкополитики при Главе ДНР Роман Кишкань

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ИСТОЧНИК KP.RU

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