Работа в Донецке и ДНР 2020: какие вакансии востребованы

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:38:04+03:00

Зарплата оставляет желать лучшего, но работа в Донецке и ДНР 2020 есть

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Республиканский центр занятости регулярно информирует о вакансиях, а так же развенчивает миф о безработице: работа в Донецке и ДНР 2020 есть!

- Конечно, нам нужны и коммунальщики, и врачи, младший медперсонал, учителя, водители, - рассказали в РЦЗ, - Мы презентуем в городах ДНР свои услуги, проводим бесплатное обучение.

На сайте РЦЗ– масса вакансий. Нужны бухгалтеры ( 9 – 10 тысяч рублей), водители троллейбусов (7 -8 тысяч рублей), медсестры (около 6 тысяч рублей) – предложений много.

- Я ищу сборщиков мебели, - сказал «КП» частный предприниматель Сергей. – Готов платить около 10 тысяч рублей, в зависимости от загрузки. Сейчас открываются небольшие магазины у дома, парикмахерские, так что работа будет! По моему мнению, сейчас в Донецке и ДНР работа есть для "рукастых" мужиков - строителей, сантехников, тех же сборщиков корпусной мебели. Нужны и менеджеры, которые эту мебель будут продавать. Возможности есть, пусть и не за большие зарплаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU