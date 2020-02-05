2020-02-05T13:11:12+03:00
Политика

Беспилотники миссии ОБСЕ дважды за день подверглись атакам украинских боевиков

Это произошло к западу от Горловки и к северу от Донецка
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Беспилотники миссии ОБСЕ дважды за день подверглись атакам украинских боевиков. Фото: ФейсбукБеспилотники миссии ОБСЕ дважды за день подверглись атакам украинских боевиков. Фото: Фейсбук
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) два раза за сутки обстреляли беспилотники мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- За прошедшие сутки нашими наблюдателями зафиксированы два обстрела беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ с позиций 3-го батальона 92-й бригады в селе Юрьевка и боевиками 21-го батальона 56-й бригады в районе поселка Пески, - рассказали бойцы армии ДНР.

Ранее сообщалось, что украинские войска для глушения беспилотников ОБСЕ в районе участка разведения сил и средств «Петровское-Богдановка» использовали станции помех авиационной УКВ-радиосвязи.

Несмотря на достигнутые в Минске соглашения, ВФУ стягивают к линии разграничения все новые вооружения. Боевики используют перемирие для усиления своих позиций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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