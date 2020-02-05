2020-02-05T12:28:22+03:00
Звезды

Этой весной в ДНР пройдет фестиваль аматорского кино

Представить свой фильм на фестивале может каждый желающий на патриотическую тематику о Великой Победе, событиях в Республике или Афганской войне
Екатерина Сорока
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Организацией фестиваля занимается минкульт ДНР и Шахтерский техникум кино и телевидения им. А. Ханжонкова. Фото: library.karelia.ruОрганизацией фестиваля занимается минкульт ДНР и Шахтерский техникум кино и телевидения им. А. Ханжонкова. Фото: library.karelia.ru
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В марте этого года в Республике пройдет собственный кинофестиваль с аматорскими фильмами «Молодежный киноМир». Показать свою работу может каждый желающий, если она соответствует одной из заявленных тематик:

— о Великой Победе;

— о Республике;

— об Афганской войне;

— о семейных реликвиях, традициях, преемственности поколений;

— о судьбе интересного человека, его творческом и жизненном пути.

Об этом на брифинге сообщила руководитель секции «Кинотон» Шахтерского техникума кино и телевидения имени А. Ханжонкова, член организации комитета фестиваля Елена Поборознюк.

Работа на фестиваль может быть представлена не только в качестве полнометражной игровой картины. К участию также допускаются учебные и документальные фильмы, экспериментальные проекты в виде рекламы, видеоклипа и т.п.

Заявки с видеоматериалами принимаются до 20 марта. Порядок проведения фестиваля, форма заявки на участие, требования к видеоматериалам, контакты размещены на официальных сайтах Министерства культуры Донецкой Народной Республики и техникума. Приглашаем все желающих принять участие! — рассказала Елена Поборознюк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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