Этой весной в ДНР пройдет фестиваль аматорского кино
В марте этого года в Республике пройдет собственный кинофестиваль с аматорскими фильмами «Молодежный киноМир». Показать свою работу может каждый желающий, если она соответствует одной из заявленных тематик:
— о Великой Победе;
— о Республике;
— об Афганской войне;
— о семейных реликвиях, традициях, преемственности поколений;
— о судьбе интересного человека, его творческом и жизненном пути.
Об этом на брифинге сообщила руководитель секции «Кинотон» Шахтерского техникума кино и телевидения имени А. Ханжонкова, член организации комитета фестиваля Елена Поборознюк.
Работа на фестиваль может быть представлена не только в качестве полнометражной игровой картины. К участию также допускаются учебные и документальные фильмы, экспериментальные проекты в виде рекламы, видеоклипа и т.п.
— Заявки с видеоматериалами принимаются до 20 марта. Порядок проведения фестиваля, форма заявки на участие, требования к видеоматериалам, контакты размещены на официальных сайтах Министерства культуры Донецкой Народной Республики и техникума. Приглашаем все желающих принять участие! — рассказала Елена Поборознюк.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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