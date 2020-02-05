Украинские военные за сутки выпустили больше 100 боеприпасов по Донецку, Горловке, Докучаевску
Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 18 раз нарушили режим тишины, выпустив по Донецкой Народной Республике больше 100 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Под обстрелами украинских военных оказались поселки Александровка, Старомихайловка и шахты «Трудовская», район «Вольво-центра» и Спартак на донецком направлении; поселки Доломитное и шахты имени Гагарина на горловском направлении и на мариупольском - Докучаевск, Саханка и Ленинское, - говорится в сообщении СЦКК.
Украинские боевики пускали в ход минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП и БРТ, гранатометы, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
Напомним, что в предыдущие сутки украинские силовики выпустили по ДНР почти 30 снарядов и мин. Не проходит и дня, чтобы украинская сторона не нарушала взятые на себя в Минске обязательства.
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ИСТОЧНИК KP.RU