5 Февр. 2020 2020-02-05T10:48:42+03:00

Украинские военные за сутки выпустили больше 100 боеприпасов по Донецку, Горловке, Докучаевску. Фото: dsnews.ua

Об этом сообщили в СЦКК

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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 18 раз нарушили режим тишины, выпустив по Донецкой Народной Республике больше 100 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под обстрелами украинских военных оказались поселки Александровка, Старомихайловка и шахты «Трудовская», район «Вольво-центра» и Спартак на донецком направлении; поселки Доломитное и шахты имени Гагарина на горловском направлении и на мариупольском - Докучаевск, Саханка и Ленинское, - говорится в сообщении СЦКК.

Украинские боевики пускали в ход минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП и БРТ, гранатометы, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

Напомним, что в предыдущие сутки украинские силовики выпустили по ДНР почти 30 снарядов и мин. Не проходит и дня, чтобы украинская сторона не нарушала взятые на себя в Минске обязательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU