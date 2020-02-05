2020-02-05T11:08:19+03:00
Политика

Немецкий предприниматель Рихард Гретцингер: «Донбасс многим интересен для немецких инвесторов»

В Луганск приехали немецкие представители политической партии «Альтернатива для Германии»
Екатерина Сорока
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В скором времени в Германии ДНР откроет свое представительство. Фото: lug-info.comВ скором времени в Германии ДНР откроет свое представительство. Фото: lug-info.com
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На днях в Луганск приехала группа представителей от немецкой политической партии «Альтернатива для Германии». Целью своего визита они назвали налаживание определенных бизнес-отношений с Донбассом.

Об этом заявил сам предприниматель из Германии, заместитель председателя национального форума представителей среднего предпринимательства, член правления регионального отделения партии «Альтернатива для Германии» Фридрихсхайн-Кройцберг Рихард Гретцингер на встрече с представителями профсоюзов ЛНР.

Донбасс всегда был сердцем экономики Украины. Зная это, мы приезжаем сюда не только для того, чтобы морально поддержать жителей Народных Республик, но и потихоньку, постепенно налаживать определенные бизнес-отношения, чтобы иметь возможность в дальнейшем сотрудничать. Санкции рано или поздно закончатся, и мы хотим быть к этому готовы, — сказал Гретцингер. — Донбасс многим интересен для немецких инвесторов. В первую очередь, это металлургия и машиностроение.

Напомним, что члены политической партии «Альтернатива для Германии» уже не раз говорили о том, что они поддерживают Республики Донбасса. Хоть само правительство страны и нацелено больше на оказание помощи агрессору.

— Депутаты нашей партии постоянно упрекают правительство Германии в неправильной политике. Результатов мы пока не видим, у них совсем другие интересы. Но мы над этим работаем. И приезжаем к вам, предполагая при этом, что можно и на более низком уровне делать какие-то инвестиции, — добавил Гертцингер.

Но пока интересы партии и правительства Германии не сходятся. Но представители «Альтернативы» намерены помогать в развитие экономики в Донбассе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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