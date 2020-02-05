2020-02-05T09:56:12+03:00
Политика

Украинские боевики нанесли минометный удар по Горловке

В результате обесточен поселок шахты 6/7
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики нанесли минометный удар по Горловке. Фото: ТК «Звезда»Украинские боевики нанесли минометный удар по Горловке. Фото: ТК «Звезда»
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Сегодня, 5 февраля, украинские боевики нанесли минометный удар по поселку шахты 6/7, что на севере Горловки. Населенный пункт обесточен. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

- Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреливают поселок шахты 6/7 из тяжелого вооружения. Три прилета в дом №21 на улице Мира. Разорвалось порядка двадцати мин калибра 120 миллиметров, - рассказала Иван Приходько.

На месте происшествия работает оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Последствия артудара уточняются.

Тем временем, один силовик ВФУ погиб и два получили ранения возле Авдеевки во время попытки обстрелять позиции армии ДНР из самодельного гранатомета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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