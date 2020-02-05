2020-02-05T09:24:47+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 5 февраля в Республике весь день дождь со снегом, усиление ветра, метель

По сообщениям синоптиков, в ДНР среда, 5 февраля весь день в городе метель, налипание мокрого снега, замерзание дождя
Ольга ГОРДО
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В Донецке весь день дождь со снегом. Фото: Евгения КарпачеваВ Донецке весь день дождь со снегом. Фото: Евгения Карпачева
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 5 февраля ожидается резкое ухудшение погодных условий.

- На протяжении всего дня будет пасмурно. Мелкий дождь со снегом будет идти в течение всего дня. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера. Столбики термометров поднимутся до отметки +2. Ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:52, закат – 17:34, долгота дня 9 часов 42 минуты.

По народному календарю 5 февраля почитается память святого Агафангела. В прежние времена погоду в этот день предсказывали белки и птицы. Если во время мороза она покидает гнездо и спускается с дерева, это означает, что следует ждать оттепели. Если утром наши предки отчетливо слышали крик синицы, то они готовились к серьезным морозам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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