2020-02-04T23:14:00+03:00
Общество

Погода на день в ЛНР: завтра в Республике ожидаются дождь, снег, гололед, налипание мокрого снега

Сложные погодные условия ожидаются завтра, пятого февраля, на территории ЛНР
Ольга ГОРДО
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Завтра в ЛНР ожидаются сложные погодные условия. Фото: https://today.ua/Завтра в ЛНР ожидаются сложные погодные условия. Фото: https://today.ua/
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Завтра, пятого февраля, по всей территории Республики ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- Днем пятого февраля и в течение суток шестого февраля в Луганске и по территории Республики ожидаются сложные погодные условия, а именно - осадки в виде дождя и снега, временами сильные. Местами гололедные отложения, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежный накат. Днем шестого февраля усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше четырнадцати метров в секунду и при видимости в тумане менее пятьсот синоптики объявляют штормовое предупреждение.

Налипание мокрого снега – это отложение мокрого снега на предметах и проводах, относится к опасным гидрометеорологическим явлениям. Наблюдается при переходных температурах воздуха от минус одного до плюс одного градуса. При больших диаметрах налипания возможны повреждения проводов. Для автотранспорта налипание мокрого снега на стеклах ухудшает видимость на автодорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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