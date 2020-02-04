Пять домов на Трудовских, повреждены сегодня обстрелами ВСУ, чтобы сделать красивую картинку для украинских СМИ

4 Февр. 2020 2020-02-04T22:30:52+03:00

Обстрел должен был спровоцировать военных ДНР на ответный огонь, что и собирались зафиксировать несколько центральных украинских телеканалов

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Как сообщалось ранее, сегодня утром Украина обстреляла поселок Трудовские, повредив пять жилых домов. Обстрел велся войсками Киева под личным контролем командующего так называемой ООС, генерал-лейтенанта Владимира Кравченко. Об этом сегодня заявил

- Указанная провокация осуществлялась под личным контролем командующего оккупационными силами Кравченко и преследовала цель спровоцировать и зафиксировать ответный огонь народной милиции ДНР во время работы на территории нашей Республики заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Этерингтона, – сообщил замначальника УНМ.

Ссылаясь на данные нашей разведки он отметил, что с позиций двадцать восьмой отдельной механизированной бригады ВСУ в районе поселка Марьинка, откуда украинские силовики обстреливали Трудовские, выезжали три внедорожника со съемочными группами украинских телеканалов «1+1» и «5 канал». Съемочные группы сопровождали высокопоставленные офицеры штаба и пресс-службы «ООС». Внедорожники украинских телеканалов также замечены в районе поселка Красногоровка, откуда военнослужащие ВСУ обстреливали Старомихайловку.

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ИСТОЧНИК KP.RU