Пять домов на Трудовских, повреждены сегодня обстрелами ВСУ, чтобы сделать красивую картинку для украинских СМИ
Как сообщалось ранее, сегодня утром Украина обстреляла поселок Трудовские, повредив пять жилых домов. Обстрел велся войсками Киева под личным контролем командующего так называемой ООС, генерал-лейтенанта Владимира Кравченко. Об этом сегодня заявил
- Указанная провокация осуществлялась под личным контролем командующего оккупационными силами Кравченко и преследовала цель спровоцировать и зафиксировать ответный огонь народной милиции ДНР во время работы на территории нашей Республики заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Этерингтона, – сообщил замначальника УНМ.
Ссылаясь на данные нашей разведки он отметил, что с позиций двадцать восьмой отдельной механизированной бригады ВСУ в районе поселка Марьинка, откуда украинские силовики обстреливали Трудовские, выезжали три внедорожника со съемочными группами украинских телеканалов «1+1» и «5 канал». Съемочные группы сопровождали высокопоставленные офицеры штаба и пресс-службы «ООС». Внедорожники украинских телеканалов также замечены в районе поселка Красногоровка, откуда военнослужащие ВСУ обстреливали Старомихайловку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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