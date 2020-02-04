2020-02-04T21:27:35+03:00
Политика

Двое ВСУшников сбежали с боевого дежурства, чтобы украсть водку

Под Авдеевкой двое солдат ВСУ поехали «на дело» прямо с боевого дежурства
Ольга ГОРДО
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Ради алкоголя солдаты "сильнейшей армии Европы" способны на многое. Фото: http://voskhodinfo.su/Ради алкоголя солдаты "сильнейшей армии Европы" способны на многое. Фото: http://voskhodinfo.su/
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Как известно, с мотивацией у украинских военных все плохо. Зато полный порядок с тягой к алкоголю. Вот ради того, чтобы выпить, солдаты ВСУ способны на многое – даже оставить боевой пост, оставив в опасности своих сослуживцев, и отправится воровать водку. Именно так поступили двое военнослужащих девяносто второй бригады ВСУ, которые были задержаны с оружием украинской полицией в районе Авдеевки, что к северу от Донецка. Вояки взяты с поличным при попытке кражи алкоголя. Об этом сегодня сообщили в управлении народной милиции ДНР.

- В ходе патрулирования сотрудниками полиции при попытке кражи алкогольной продукции из магазина задержаны двое вооруженных боевиков 92-й бригады — солдаты Самойленко и Кузовкин, — сказано в сообщении.

Уточняется, что военнослужащие покинули наблюдательный пункт во время боевого дежурства и поехали на личном автомобиле за алкоголем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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