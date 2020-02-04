Двое ВСУшников сбежали с боевого дежурства, чтобы украсть водку
Как известно, с мотивацией у украинских военных все плохо. Зато полный порядок с тягой к алкоголю. Вот ради того, чтобы выпить, солдаты ВСУ способны на многое – даже оставить боевой пост, оставив в опасности своих сослуживцев, и отправится воровать водку. Именно так поступили двое военнослужащих девяносто второй бригады ВСУ, которые были задержаны с оружием украинской полицией в районе Авдеевки, что к северу от Донецка. Вояки взяты с поличным при попытке кражи алкоголя. Об этом сегодня сообщили в управлении народной милиции ДНР.
- В ходе патрулирования сотрудниками полиции при попытке кражи алкогольной продукции из магазина задержаны двое вооруженных боевиков 92-й бригады — солдаты Самойленко и Кузовкин, — сказано в сообщении.
Уточняется, что военнослужащие покинули наблюдательный пункт во время боевого дежурства и поехали на личном автомобиле за алкоголем.
Читайте также
Обстрелами ВСУ на Трудовских повреждено пять домов
Только за это утро в поселке шахты «Трудовская», что в Петровском районе города, повреждено пять домов в результате обстрелов со стороны украинских силовиков (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»