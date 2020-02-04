Будут ли задержки зарплат и пенсий в ДНР?

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:40:24+03:00

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В последнее время задержки зарплат на некоторых предприятиях и пенсий стали обычным делом. То и дело в соцсетях попадаются вопросы и комментарии какой сфере на сколько дней задерживают и что слышно, когда выплатят. В конце 2019 года особенно долго задерживали выплату пенсий и зарплат на шахтах. Были проблемы и в начале 2020 года. С чем это связано и повторится ли такая ситуация в дальнейшем, рассказал Глава ДНР Денис Пушилин интервью официальному сайту ДНР.

- Что касается задержек по выплате заработной платы, мы, конечно же, будем этому противостоять в силу наших возможностей. Основная причина — и здесь я не открою никакого секрета — это наша не признанность и экономическая блокада, еще не закончившиеся военные действия. Поэтому каждому предприятию приходится бороться за то, чтобы работать, чтобы загрузить свои мощности, чтобы выйти на уровень рентабельности и полноценно выплачивать без задержек заработную плату. Чтобы говорить о том, что нужно уже повышать заработную плату, нужно реализовывать продукцию.

Это постоянная борьба, и здесь не всегда все получается. Особенно когда есть внешние факторы. Как, например, ситуация, связанная с металлургией. А это для нас очень серьезный пласт предприятий. Я напомню: в прошлом году был определенный кризис в металлургии, когда цена на металл на бирже упала. Это то, что от нас точно не зависит.

Что касается задержек в выплатах пенсий, то это техническая составляющая. И я очень надеюсь, что в феврале это не повторится. Мы перешли на следующую ступень развития, задействовали казначейские счета. То есть процедурно многие моменты поменялись. Это временная трудность. Постараемся в максимально сжатые сроки с этим справиться. И я еще раз повторю: очень рассчитываю, что все специалисты отработают, и в феврале такого не повторится — сказал Глава.

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ИСТОЧНИК KP.RU