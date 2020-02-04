Киев не признает задержание ста сорока девяти сторонников Республики

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:26:51+03:00

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В своем недавнем интервью «Комсомольской правде» киевский адвокат Татьяна Монтян рассказала, что для обмена пленными украинская сторона собирает специальный так называемый, обменный фонд. То есть, для специально для обмена задерживаются любые гражданские лица. Повод для задержания – любой. Иногда достаточно донецкой прописки. Очередное тому подтверждение - Киев отказался признать содержание под стражей ста сорока девяти сторонников Донбасса. Об этом Донецкому агентству новостей заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- На данный момент на территории Украины мы разыскиваем сто сорок девять сторонников Республики. На сегодняшний день украинская сторона из этого списка не подтвердила нам ни одного человека, — отметила собеседница.

Морозова также рассказала, что о том, что все эти люди пропали или задержаны спецслужбами на территории Украины, заявляют родственники задержанных. Все необходимые документы есть в аппарате омбудсмена Республики. В последний раз такое обращение было принято на минувшей неделе.

Кроме того, согласно имеющимся в распоряжении уполномоченного данным, в списке пропавших без вести числятся до полутысячи человек. В ДНР не исключают, что они также могут находиться в украинском плену.

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Дело в том, что в основном это разовые явления, когда нужно наловить обменный фонд. Ну, вы же видите, кого на кого меняют. Вот идет разнарядка – нужно отловить столько–то человек для обменного фонда. И начинают ловить за посты в соцсетях и тому подобное (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU