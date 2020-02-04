Цирковой дуэт юных дончан выступит на международном фестивале в Испании
Цирковой дуэт юных дончан Сергея Шумило и Миланы Верзиловой выступит на XIII Международном фестивале Сirco de albacete, который пройдет в испанском городе Альбасете с 6 февраля по 1 марта. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации города Донецка.
- В фестивале примут участие лучшие цирковые коллективы и солисты со всего мира. Невероятно зрелищное шоу состоится в Teatro circo, который открыл свои двери в далеком 1887 году, и на сегодняшний день обладает статусом объекта культурного наследия Испании, - сообщили в администрации города Донецка.
Сергей Шумило и Милана Верзилова - победители Международного детского и молодежного фестиваля циркового искусства «Цирк нашего детства-2019» в Екатеринбурге, воспитанники циркового отделения Школы искусств № 1 Донецка.
- Поздравляем юных цирковых артистов с участием в столь престижном международном фестивале и желаем новых побед! – сказали в администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU