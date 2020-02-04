В скором времени минимальная зарплата в ДНР будет более шести тысяч рублей
В скором времени размер минимальной заработной платы в ДНР будет более шести тысяч рублей. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин в интервью журналисту официального издания Республики.
- Сейчас соответствующий законопроект подан на регистрацию в аппарат народного совета ДНР. Размер минимальной заработной платы составит чуть более шести тысяч рублей, — сказал Глава.
Напомним, ранее Денис Пушилин заявил, что к первому января 2022 года зарплаты и пенсии в ДНР будут доведены до уровня Ростовской области РФ. Установление минимальной зарплаты более шести тысяч – это начало к осуществлению сказанного заявления.
Кроме тог напомним, что именно такая минимальная зарплата – 6064 рубля с первого января этого года установлена в ЛНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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