2020-02-04T12:04:27+03:00
Здоровье

В Луганских школах введен карантин

В Республике зафиксированы массовые заболевания ОРВИ среди школьников
Ольга ГОРДО
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В школах Луганска до десятого февраля объявлен карантинВ школах Луганска до десятого февраля объявлен карантин
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В Луганске из-за массовых заболеваний ОРВИ введен карантин. На сегодня в Республике превышен порог заболеваемости.

В связи с чем, с сегодняшнего дня, четвертого февраля, власти Луганска объявили карантин во всех школах города. Об этом сообщили Луганской городской санитарно-эпидемиологической станции .

- Учебный процесс во всех школах города с четвертого февраля будет приостановлен из-за превышения порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди учащихся, - говорится в сообщении.

В СЭС рассказали, что "такое решение было принято на основании данных эпидемиологического анализа согласно решению городского штаба по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций".

Карантин продлится до 10 февраля.

На первое февраля карантин действовал в тринадцати школах Луганска.

Исполняющий обязанности главного санитарного врача столицы ЛНР Спартак Гаврик сообщил, поликлиники, больницы и аптеки Луганска готовы к приему заболевших гриппом и ОРВИ, а также профилактическим мероприятиям по их предупреждению.

В до гриппозный период 30200 луганчан прошли бесплатную вакцинацию против гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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