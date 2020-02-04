2020-02-04T10:24:38+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 4 февраля в Республике облачно с прояснениями

Синоптики прогнозируют 4 февраля в ЛНР до 3 градусов тепла
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Февраль в Луганске. Фото: https://vk.com/lugansk_cityФевраль в Луганске. Фото: https://vk.com/lugansk_city
Изменить размер текста:

Сегодня, четвертого февраля, в ЛНР температура воздуха будет колебаться от пяти градусов ниже нуля ночью до трех градусов тепла днем. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 третьего февраля до 21.00 четвертого февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями: ночью и утром временами снег, местами налипание мокрого снега, местами туман, гололедные отложения; днем местами слабый мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от нуля до пяти градусов мороза, днем минус два – плюс три градуса, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью ноль – минус два градуса, днем – один-три градуса выше нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ночью два-четыре градуса ниже нуля, днем от нуля до двух градусов тепла.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус один-три градуса ночью, такая же температура, но со знаком плюс – днем.

Читайте также

В ДНР решается вопрос отмены ли комендантского часа навсегда

Похоже, вопрос комендантского часа, который действует в Республике с весны 2014 года, сдвинулся с мертвой точки. На данный момент руководство Республики анализирует последствия отмены комендантского часа в новогодние праздники. Более того, вопрос стоит об отмене передвижения ночью полностью (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Луганских школах введен карантин
Погода в Луганске на день: 4 февраля в Республике облачно с прояснениями
Погода в Донецке на день: 4 февраля во второй половине пасмурно, возможен дождь
Дочь Владимира Цемаха – Мария: Адвокат отца подаст в Европейский суд по правам человека новый иск
Спасение жизни на скорость: представители донецкого медуниверситета поучаствуют в чемпионате World Skills в России
В 59-й бригаде ВСУ украли стартеры и аккумуляторы для «Урала»
Как дончанам заставить Пенсионный фонд Украины принять справки с печатями ДНР для подтверждения стажа
«Метель, гололедица и сильный туман: Неужели дончане дождались настоящую зиму?
5 февраля в Луганске начнут выдавать гуманитарную помощь для семей с маленькими детьми
Впервые за почти 100 лет в Хомутовской степи в феврале зацвел шафран
ДНР отказалась проводить обмен пленными по формуле «всех на всех» до полного прекращения войны
Открыть огонь по Донецку приказал командир 28-й бригады ВСУ Максим Марченко
Прохожие обеспокоены судьбой ребенка больше, чем его родная мать: на улицах Снежного нашли беспризорного 9-летнего мальчика
Зафиксировано размещение вооружения киевских силовиков в жилых кварталах Донбасса