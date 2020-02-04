Погода в Луганске на день: 4 февраля в Республике облачно с прояснениями

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:24:38+03:00

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Сегодня, четвертого февраля, в ЛНР температура воздуха будет колебаться от пяти градусов ниже нуля ночью до трех градусов тепла днем. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 третьего февраля до 21.00 четвертого февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями: ночью и утром временами снег, местами налипание мокрого снега, местами туман, гололедные отложения; днем местами слабый мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от нуля до пяти градусов мороза, днем минус два – плюс три градуса, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью ноль – минус два градуса, днем – один-три градуса выше нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ночью два-четыре градуса ниже нуля, днем от нуля до двух градусов тепла.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус один-три градуса ночью, такая же температура, но со знаком плюс – днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU