Погода в Донецке на день: 4 февраля во второй половине пасмурно, возможен дождь

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:13:48+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР вторник, 4 февраля во второй половине дня небо затяеется туами и, возможно, пойдет дождь

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 4 февраля ожидается переменная облачность, возможны осадки в виде дождя.

- На протяжении всего дня в Донецке ожидается переменная облачность. Во второй половине дня возможно пойдет дождь. Столбики термометров поднимутся до отметки +2. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:53, закат – 17:32, долгота дня 9 часов 39 минут.

И судя по народным приметам, нас ожидает ранняя весна.

По народному календарю 4 февраля отмечается день памяти апостола Тимофея. В прежние времена этот день был оплотом метелей, вьюг и морозов: «Это не диво, что Афанасий-ломонос (31 января) морозил нос, а ты подожди тимофеевских морозов». Именно мороз определял предстоящую погоду. Если в мороз вспотели оконницы и рамы, надо ждать потепления. Если «снежные узоры» поднимаются вверх по стеклу, значит морозу продолжаться, а если наклонились — к оттепели. Если в полдень на Тимофея светит солнышко — весна идет ранняя.

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ИСТОЧНИК KP.RU