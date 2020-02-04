2020-02-04T10:13:48+03:00
Политика

Погода в Донецке на день: 4 февраля во второй половине пасмурно, возможен дождь

По сообщениям синоптиков, в ДНР вторник, 4 февраля во второй половине дня небо затяеется туами и, возможно, пойдет дождь
Ольга ГОРДО
Поделиться:
В Донецке зарядили январские дожди. ФОто: Евгения КарпачеваВ Донецке зарядили январские дожди. ФОто: Евгения Карпачева
Изменить размер текста:

По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 4 февраля ожидается переменная облачность, возможны осадки в виде дождя.

- На протяжении всего дня в Донецке ожидается переменная облачность. Во второй половине дня возможно пойдет дождь. Столбики термометров поднимутся до отметки +2. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:53, закат – 17:32, долгота дня 9 часов 39 минут.

И судя по народным приметам, нас ожидает ранняя весна.

По народному календарю 4 февраля отмечается день памяти апостола Тимофея. В прежние времена этот день был оплотом метелей, вьюг и морозов: «Это не диво, что Афанасий-ломонос (31 января) морозил нос, а ты подожди тимофеевских морозов». Именно мороз определял предстоящую погоду. Если в мороз вспотели оконницы и рамы, надо ждать потепления. Если «снежные узоры» поднимаются вверх по стеклу, значит морозу продолжаться, а если наклонились — к оттепели. Если в полдень на Тимофея светит солнышко — весна идет ранняя.

Читайте также

В ДНР решается вопрос отмены ли комендантского часа навсегда

Похоже, вопрос комендантского часа, который действует в Республике с весны 2014 года, сдвинулся с мертвой точки. На данный момент руководство Республики анализирует последствия отмены комендантского часа в новогодние праздники. Более того, вопрос стоит об отмене передвижения ночью полностью (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Луганских школах введен карантин
Погода в Луганске на день: 4 февраля в Республике облачно с прояснениями
Погода в Донецке на день: 4 февраля во второй половине пасмурно, возможен дождь
Дочь Владимира Цемаха – Мария: Адвокат отца подаст в Европейский суд по правам человека новый иск
Спасение жизни на скорость: представители донецкого медуниверситета поучаствуют в чемпионате World Skills в России
В 59-й бригаде ВСУ украли стартеры и аккумуляторы для «Урала»
Как дончанам заставить Пенсионный фонд Украины принять справки с печатями ДНР для подтверждения стажа
«Метель, гололедица и сильный туман: Неужели дончане дождались настоящую зиму?
5 февраля в Луганске начнут выдавать гуманитарную помощь для семей с маленькими детьми
Впервые за почти 100 лет в Хомутовской степи в феврале зацвел шафран
ДНР отказалась проводить обмен пленными по формуле «всех на всех» до полного прекращения войны
Открыть огонь по Донецку приказал командир 28-й бригады ВСУ Максим Марченко
Прохожие обеспокоены судьбой ребенка больше, чем его родная мать: на улицах Снежного нашли беспризорного 9-летнего мальчика
Зафиксировано размещение вооружения киевских силовиков в жилых кварталах Донбасса