2020-02-03T23:25:34+03:00
Политика

Дочь Владимира Цемаха – Мария: Адвокат отца подаст в Европейский суд по правам человека новый иск

ЕСПЧ отклонил иск Цемаха против Украины и Нидерландов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Во время похищения сотрудники СБУ рукоятью пистолета разбили Цемаху голову. В свое же время у экс-командира подразделения противовоздушной обороны ДНР была одна зенитная установка, а вот вооружения действительно способного сбить «Боинг», у него не было. ФОТО: twitter.comВо время похищения сотрудники СБУ рукоятью пистолета разбили Цемаху голову. В свое же время у экс-командира подразделения противовоздушной обороны ДНР была одна зенитная установка, а вот вооружения действительно способного сбить «Боинг», у него не было. ФОТО: twitter.com
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался удовлетворить иск экс-командира подразделения противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики Владимира Цемаха, которого украинская сторона подозревала в том, что он сбил малазийский «Боинг» под Торезом 17 июля 2014 года. При этом ЕСПЧ разрешил его экстрадировать в Нидерланды для дачи свидетельских показаний в суде «Схипхол» (рассмотрение дела о сбитии малазийского лайнера в нидерландском суде «Схипхол» начнется в марте этого года). Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

- Отец обвинил сотрудников правоохранительных органов двух стран в незаконном похищении и удержании в СИЗО Киева, а также применении к нему психотропных препаратов. Европейский суд вместо того чтобы восстановить его попранные права принял абсурдное решение, - прокомментировала «Комсомолке» дочь Владимира Цемаха – Мария Левченко-Цемах.

Как «КП» сообщала ранее, учителя физкультуры Снежнянского горного техникума Цемаха похитили агенты украинских спецслужб из собственной квартиры в Снежном утром 27 июля 2019 года. Они накачали его психотропными веществами и переправили в инвалидном кресле через линию соприкосновения в Марьинку, а оттуда в Киев, где содержали в изоляторе.

Адвокат Анатолий Кучерена продолжит искать иные пути по защите интересов Цемаха. Мария Левченко-Цемах рассказала, что ее отец подаст новый иск в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Дочь Владимира Цемаха – Мария: Адвокат отца подаст в Европейский суд по правам человека новый иск
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