«Метель, гололедица и сильный туман: Неужели дончане дождались настоящую зиму?
Смотря в сообщения можно увидеть, что от МЧС ДНР в эту зиму приходило всего два сообщения о резком ухудшении погоды. Первое сообщение было 2 декабря. Тогда зима началась четко по расписанию. Сразу же после первого смс от спасателей пошел снег, а на обочинах собирались сугробы. В общем, началась настоящая зима. Но сказка продлилась недолго.
Второе предупреждение об ухудшении погоды пришло сегодня 3 февраля. В нем говорится, что 5 и 6 февраля жителям Республики обещают осадки, туман, гололедицу, сильный ветер и метель. Неужели дончане все-таки дождались зимы?
— 5 – 6 февраля в ДНР сложные погодные условия: осадки (дождь, переходящий в снег), туман, гололед, ветер 15 – 20 метров в секунду, метель, гололедица. Понижение температуры воздуха к ночи 7 февраля до 12 – 14 градусов мороза, — говорится в сообщении от МЧС.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:
Впервые за почти 100 лет в Хомутовской степи в феврале зацвел шафран
Если так пойдет, вскоре в Донбассе начнут расти ананасы и кокосы (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»