2020-02-03T20:46:18+03:00
Общество

«Метель, гололедица и сильный туман: Неужели дончане дождались настоящую зиму?

МЧС ДНР в смс сообщениях предупреждает о резком ухудшении погодных условий в Республике
Екатерина Сорока
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Если верить синоптикам, то на этой неделе дончан ждет сильная метель. А пока на улице плюсовая температура и дождь. Фото: my-life.uaЕсли верить синоптикам, то на этой неделе дончан ждет сильная метель. А пока на улице плюсовая температура и дождь. Фото: my-life.ua
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Смотря в сообщения можно увидеть, что от МЧС ДНР в эту зиму приходило всего два сообщения о резком ухудшении погоды. Первое сообщение было 2 декабря. Тогда зима началась четко по расписанию. Сразу же после первого смс от спасателей пошел снег, а на обочинах собирались сугробы. В общем, началась настоящая зима. Но сказка продлилась недолго.

Второе предупреждение об ухудшении погоды пришло сегодня 3 февраля. В нем говорится, что 5 и 6 февраля жителям Республики обещают осадки, туман, гололедицу, сильный ветер и метель. Неужели дончане все-таки дождались зимы?

— 5 – 6 февраля в ДНР сложные погодные условия: осадки (дождь, переходящий в снег), туман, гололед, ветер 15 – 20 метров в секунду, метель, гололедица. Понижение температуры воздуха к ночи 7 февраля до 12 – 14 градусов мороза, — говорится в сообщении от МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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