«Метель, гололедица и сильный туман: Неужели дончане дождались настоящую зиму?

3 Февр. 2020 2020-02-03T20:46:18+03:00

Если верить синоптикам, то на этой неделе дончан ждет сильная метель. А пока на улице плюсовая температура и дождь. Фото: my-life.ua

МЧС ДНР в смс сообщениях предупреждает о резком ухудшении погодных условий в Республике

Изменить размер текста: A A

Смотря в сообщения можно увидеть, что от МЧС ДНР в эту зиму приходило всего два сообщения о резком ухудшении погоды. Первое сообщение было 2 декабря. Тогда зима началась четко по расписанию. Сразу же после первого смс от спасателей пошел снег, а на обочинах собирались сугробы. В общем, началась настоящая зима. Но сказка продлилась недолго.

Второе предупреждение об ухудшении погоды пришло сегодня 3 февраля. В нем говорится, что 5 и 6 февраля жителям Республики обещают осадки, туман, гололедицу, сильный ветер и метель. Неужели дончане все-таки дождались зимы?

— 5 – 6 февраля в ДНР сложные погодные условия: осадки (дождь, переходящий в снег), туман, гололед, ветер 15 – 20 метров в секунду, метель, гололедица. Понижение температуры воздуха к ночи 7 февраля до 12 – 14 градусов мороза, — говорится в сообщении от МЧС.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:

Впервые за почти 100 лет в Хомутовской степи в феврале зацвел шафран

Если так пойдет, вскоре в Донбассе начнут расти ананасы и кокосы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU