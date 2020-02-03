2020-02-03T18:13:59+03:00
Общество

Впервые за почти 100 лет в Хомутовской степи в феврале зацвел шафран

Если так пойдет, вскоре в Донбассе начнут расти ананасы и кокосы
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Такого явления не было 90 лет. Фото: Госкомэкополитики ДНРТакого явления не было 90 лет. Фото: Госкомэкополитики ДНР
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Дончане не помнят такой аномально теплой зимы. Школьники уже забыли мечтать о санках и играх в снежки, коммунальщики вздохнули с облегчением, убрав лопаты, а растения цветут, не дожидаясь календарной весны.

- С декабря и до нынешнего времени в Хомутовской степи наблюдается цветение чистяка степного, а в середине января единично зацвела пролеска сибирская. Но если цветение зимой этих первоцветов случалось и в предыдущие годы, то для горицвета волжского такое явление уникально, за 90 лет подобное зафиксировано впервые. Крайне редким считается и цветение в январе краснокнижного шафрана сетчатого, - сообщают сотрудники Госкомэкополитики ДНР. - Впрочем, даже пион тонколистный – еще один представитель Красной книги — проклюнулся сквозь скудный травяной покров.

Эту зиму уже успели назвать «неклассической», «невероятно аномальной», «по-европейски слякотной», «розовой» и «вишневой» – цвет зимы определяет тот оттенок, который преобладает на прогностической карте, розовый, к слову, означает превышающую нормы температуру. По мнению синоптиков, не стоит ждать обильных снегопадов и в феврале.

Если все так и продолжится, то цветением пиона тонколистного мы сможем наслаждаться уже в марте! А народ смеется, что вскоре в Донбассе можно будет выращивать всякие экзотические фрукты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Впервые за почти 100 лет в Хомутовской степи в феврале зацвел шафран
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