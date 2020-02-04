2020-02-04T13:05:51+03:00
Политика

В Донбасс едет замглавы ОБСЕ Марк Этерингтон – Киев готовит провокации

О готовящихся попытках ВСУ дестабилизировать обстановку, сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: zik.uaФото: zik.ua
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В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что вооруженные формирования Украины по приказу командования начали дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе.

Провокации связаны с приездом в ЛНР заместителя главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марка Этерингтона.

- Вооруженные формирования Украины продолжают нарушение режима прекращения огня на Славяносербском направлении, сосредоточившись на обстрелах населенных пунктов Голубовское и Смелое, - заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

В оборонном ведомстве сообщили, что обстрелы Смелого и Голубовского киевские силовики вели из гранатометов и стрелкового оружия.

- В результате одного из обстрелов был ранен военнослужащий Народной милиции, - рассказали в НМ ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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