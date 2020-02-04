В Донбасс едет замглавы ОБСЕ Марк Этерингтон – Киев готовит провокации
В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что вооруженные формирования Украины по приказу командования начали дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе.
Провокации связаны с приездом в ЛНР заместителя главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марка Этерингтона.
- Вооруженные формирования Украины продолжают нарушение режима прекращения огня на Славяносербском направлении, сосредоточившись на обстрелах населенных пунктов Голубовское и Смелое, - заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
В оборонном ведомстве сообщили, что обстрелы Смелого и Голубовского киевские силовики вели из гранатометов и стрелкового оружия.
- В результате одного из обстрелов был ранен военнослужащий Народной милиции, - рассказали в НМ ЛНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU