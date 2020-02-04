В Донбасс едет замглавы ОБСЕ Марк Этерингтон – Киев готовит провокации

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:05:51+03:00

О готовящихся попытках ВСУ дестабилизировать обстановку, сообщили в НМ ЛНР

Изменить размер текста: A A

В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что вооруженные формирования Украины по приказу командования начали дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе.

Провокации связаны с приездом в ЛНР заместителя главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марка Этерингтона.

- Вооруженные формирования Украины продолжают нарушение режима прекращения огня на Славяносербском направлении, сосредоточившись на обстрелах населенных пунктов Голубовское и Смелое, - заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

В оборонном ведомстве сообщили, что обстрелы Смелого и Голубовского киевские силовики вели из гранатометов и стрелкового оружия.

- В результате одного из обстрелов был ранен военнослужащий Народной милиции, - рассказали в НМ ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в ДНР проверяли людей с украинскими паспортами и автомобильными номерами

Зачем нужно было задерживать людей с украинскими документами и автомобильными номерами, рассказал Глава Республики Денис Пушилин (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU