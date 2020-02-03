В 59-й бригаде ВСУ украли стартеры и аккумуляторы для «Урала»

3 Февр. 2020 2020-02-03T21:07:37+03:00

Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР

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Из-за участившихся недостач в вооруженных формированиях Украины – идут проверки. Комиссия штаба инвентаризирует вооружение от бригады к бригаде. В ходе одной из проверок, в 59-й бригаде ВСУ недосчитались стартеров и аккумуляторов к военным грузовикам марки «Урал».

- В 10-м мотопехотном батальоне 59-й бригады в ходе проведения инвентаризации автомобильной техники комиссией штаба ОТГ «Север» была выявлена пропажа 10 стартеров и шести аккумуляторов к автомобилям «Урал-4320», – сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что по факту хищения с руководством бригады разбирается высшее руководство.

- В отношении заместителя командира батальона по вооружению и начальника штаба батальона сотрудниками СБУ ведутся следственные мероприятия, - Филипоненко.

Напомним, что на днях в незалежной были задержаны солдаты вооруженных формирований Украины, которые пытались продать вооружение через интернет. На популярной онлайн доске объявлений вояки предлагали беспилотник и американский тепловизор.

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ИСТОЧНИК KP.RU