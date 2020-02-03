5 февраля в Луганске начнут выдавать гуманитарную помощь для семей с маленькими детьми

3 Февр. 2020 2020-02-03T20:12:34+03:00

Гуманитарная помощь будет содержать набор для детей до трех лет. Фото: vsednr.ru

«Комсомолка» публикует список адресов, где можно получить гумпомощь

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На этой неделе в Луганске начнется выдача адресной гуманитарной помощи семьям с маленькими детьми. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в пресс-службе луганской администрации со ссылкой на управление по вопросам труда и социальной защиты населения.

— Выдача адресной продовольственной гуманитарной помощи за январь семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, начнется в городе 5 февраля, — говорится в сообщении.

Выдавать гуманитарку будут в пунктах в Артемовском, Жовтневом, Каменнобродском и Ленинском районах. Пункты расположены в управлениях по вопросам труда и социальной защиты населении администрации города по адресам:

— Артемовский район – квартал Ленинского Комсомола, 11, телефоны: (0642) 34-91-72, (0642) 65-24-82;

— Жовтневый район – квартал Волкова, 30а, телефоны: (0642) 41-81-60, (0642) 41-23-42;

— Каменнобродский район – улица Карла Либкнехта, 9а, телефон: (0642) 93-12-32;

— Ленинский район – улица Котельникова, 17, телефон: (0642) 50-21-03.

Пункты получения гумпомощи будут работать по графику:

— с понедельника по четверг с 8 до 17 часов (получить гуманитарную помощь можно до 16 часов);

— в пятницу с 8 до 15.45 часов (получить гуманитарную помощь можно до 15.00);

— перерыв в пунктах с 12 до 13 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU