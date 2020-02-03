Прохожие обеспокоены судьбой ребенка больше, чем его родная мать: на улицах Снежного нашли беспризорного 9-летнего мальчика

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:05:20+03:00

Сейчас ребенок находится в социальном центре, с его нерадивой матерью разбирается полиция

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На днях житель города Снежное позвонил в полицию и сообщил, что по улице бродит ребенок совсем один. Полиция выехала по адресу, который дал человек. И там действительно нашли девятилетнего мальчика. Домой он возвращаться не спешил. Позже выяснилось, что он жил в неблагополучной семье. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

— Правоохранители забрали 9-летнего мальчика и передали его в детское соматическое отделение Центральной городской больницы города Снежное, — говорится в сообщении. —Установлено, что ребенок воспитывается в неблагополучной семье. Его мать систематически злоупотребляет спиртными напитками, ведет аморальный образ жизни и нигде не работает.

В больнице ребенок не пробыл долго. Его пристроили в местном детском социальном центре. Там он обеспечен всем необходимым для жизни и учебы. А вот матерью занялась полиция.

Нерадивой матери грозит административное наказание, максимальная мера которого – это лишение родительских прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU