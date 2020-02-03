2020-02-03T13:09:50+03:00
Общество

За месяц шахтеры ДНР добыли 500 тысяч тонн угля

Об этом сообщили в министерстве угля и энергетики Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: 24ukr.netФото: 24ukr.net
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Шахтеры Донецкой Народной Республики за январь 2020 года добыли почти 500 тысяч тонн угля. В министерстве угля и энергетики ДНР отметили, что горняки выполнили план на 104,1%, то есть перевыполнили норму на 20 тысяч 569 тонн.

- Угледобывающие предприятия Донецкой Народной Республики всех форм собственности выдали на-гора 451 тысячи 739 тонн «черного золота», - говорится в сообщении ведомства.

Большее количество угля за январь добыли на шахте «Торезантрацит» - почти 142 тысячи тонн. На «Шахте Комсомолец Донбасса» подняли на-гора почти 130 тонн, а на госпредприятии «Макеевуголь» - почти 99 тонн.

В министерстве угля и энергетики ДНР рассказали, что за прошлый 2019 год угледобывающие предприятия Республики добыли больше семи миллионов тонн «черного золота».

Такими темпами горняки Донецкой Народной Республики смогут перевыполнить план на год, что положительно скажется на экономике Республики.

- Мы продолжаем работать несмотря на любые невзгоды, - говорит шахтер из Макеевки. - Уголь - это «черное золото», и оно всегда в цене. Мой отец и дед были шахтерами, для меня большая честь нести знамя этой профессии, хоть это и опасно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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