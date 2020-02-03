2020-02-03T22:17:12+03:00
Здоровье

Спасение жизни на скорость: представители донецкого медуниверситета поучаствуют в чемпионате World Skills в России

На этом чемпионате медики из регионов России будут соревноваться в различных около спортивных дисциплинах
Екатерина Сорока
Поделиться:
Все это необходимо для повышения квалификации участников чемпионата. Фото: minobr.krasnodar.ruВсе это необходимо для повышения квалификации участников чемпионата. Фото: minobr.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

Оказывается, соревнования есть не только у спортсменов, но и у медиков тоже. Студентка Донецкого национального медицинского университета была приглашена на чемпионат региональной ассоциации World Skills Russia.

На этом чемпионате медики из регионов России будут соревноваться в различных около спортивных дисциплинах, а также в квесте «Тайна крови», где нужны медицинские навыки. После они прослушают специальные мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в пресс-службе Русского центра.

Студентка лечебного факультета № 1 ДонНМУ Анастасия Кочеткова приглашена на чемпионат в качестве участницы, в свою очередь доцент кафедры пропедевтической и внутренней медицины ДонНМУ Юлия Брыжатая выступит на мероприятии в качестве эксперта. Поездка продлится в период с 3 по 7 февраля, — говорится в сообщении.

Добавим, что кроме региональной «лиги» есть также международная ассоциация World Skills. Региональные чемпионаты – это прямая дорога на международный уровень. На таких чемпионатах, как World Skills International профессионалы могут продемонстрировать, что они уже умеют и чему научились на мастер-классах. Кроме того, это отличная возможность завести новые знакомства среди своих коллег и работодателей из разных точек мира.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

«Мы будем танцевать вопреки всему»: Где будут заниматься дети с прифронтового Октябрьского

Их Дворец культуры был разрушен Украиной и теперь ансамбль занимается в тесной комнатенке бывшей школы [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дочь Владимира Цемаха – Мария: Адвокат отца подаст в Европейский суд по правам человека новый иск
Спасение жизни на скорость: представители донецкого медуниверситета поучаствуют в чемпионате World Skills в России
В 59-й бригаде ВСУ украли стартеры и аккумуляторы для «Урала»
Как дончанам заставить Пенсионный фонд Украины принять справки с печатями ДНР для подтверждения стажа
«Метель, гололедица и сильный туман: Неужели дончане дождались настоящую зиму?
5 февраля в Луганске начнут выдавать гуманитарную помощь для семей с маленькими детьми
Впервые за почти 100 лет в Хомутовской степи в феврале зацвел шафран
ДНР отказалась проводить обмен пленными по формуле «всех на всех» до полного прекращения войны
Открыть огонь по Донецку приказал командир 28-й бригады ВСУ Максим Марченко
Прохожие обеспокоены судьбой ребенка больше, чем его родная мать: на улицах Снежного нашли беспризорного 9-летнего мальчика
Зафиксировано размещение вооружения киевских силовиков в жилых кварталах Донбасса