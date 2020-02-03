Спасение жизни на скорость: представители донецкого медуниверситета поучаствуют в чемпионате World Skills в России

3 Февр. 2020 2020-02-03T22:17:12+03:00

На этом чемпионате медики из регионов России будут соревноваться в различных около спортивных дисциплинах

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Оказывается, соревнования есть не только у спортсменов, но и у медиков тоже. Студентка Донецкого национального медицинского университета была приглашена на чемпионат региональной ассоциации World Skills Russia.

На этом чемпионате медики из регионов России будут соревноваться в различных около спортивных дисциплинах, а также в квесте «Тайна крови», где нужны медицинские навыки. После они прослушают специальные мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в пресс-службе Русского центра.

— Студентка лечебного факультета № 1 ДонНМУ Анастасия Кочеткова приглашена на чемпионат в качестве участницы, в свою очередь доцент кафедры пропедевтической и внутренней медицины ДонНМУ Юлия Брыжатая выступит на мероприятии в качестве эксперта. Поездка продлится в период с 3 по 7 февраля, — говорится в сообщении.

Добавим, что кроме региональной «лиги» есть также международная ассоциация World Skills. Региональные чемпионаты – это прямая дорога на международный уровень. На таких чемпионатах, как World Skills International профессионалы могут продемонстрировать, что они уже умеют и чему научились на мастер-классах. Кроме того, это отличная возможность завести новые знакомства среди своих коллег и работодателей из разных точек мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU