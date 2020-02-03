2020-02-03T10:28:38+03:00
Политика

Погода в Луганске на день: 3 февраля в Республике ожидается усиление ветра и дождь

Синоптики прогнозируют 3 февраля в ЛНР до шести градусов тепла, дождь и сильный ветер
Ольга ГОРДО
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Сегодня в Луганске ветрено. Фото: https://vk.com/lugansk_cityСегодня в Луганске ветрено. Фото: https://vk.com/lugansk_city
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Сегодня, третьего февраля в Республике температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, ожидается усиление ветра, порывы до двадцати двух метров в секунду, местами пройдет дождь. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 2 февраля до 21.00 третьего февраля по всей территории Луганской Народной Республики будет облачно, местами дождь, ночью и утром местами слабый туман; ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 1-6 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

По предварительному прогнозу, завтра, четвертого февраля будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега; на дорогах местами гололедица, ночью и утром местами порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем от нуля до 5 градусов выше нуля. Пятого февраля – облачно, местами осадки в виде мокрого снега, снега, ночью местами туман, гололедные отложения, днем местами порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем минус 3 – плюс 2 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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