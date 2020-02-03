2020-02-03T10:05:19+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 3 февраля будет тепло и облачно

По сообщениям синоптиков, в ДНР понедельник, 3 февраля будет облачно, без осадков
Ольга ГОРДО
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Февраль в Донецке. Фото Евгения КарпачеваФевраль в Донецке. Фото Евгения Карпачева
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 3 февраля ожидается переменная облачность, без осадков.

- На протяжении всего дня в Донецке ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до отметки +6! Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:54, закат – 17:30, долгота дня 9 часов 36 минут.

По народному календарю 3 февраля почитается память преподобного Максима Исповедника и Максима Грека. В старину была такая поговорка: «Если месяц заскользил, в тучу белый рог вонзил — будет доброе жито да мука в сито» - молодой месяц в облаках указывал на хороший урожай. А вот ясное небо предвещало недород. Ярко-красный закат 3 февраля указывал на морозный ясный завтрашний день; а ясная погода — на раннюю весну. Если днем солнце светит ярко, то летом на фруктовых деревьях плоды червивы будут, а если оно за облака прячется, плоды будут чисты и здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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