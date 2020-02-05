2020-02-05T14:20:10+03:00
Политика

Жительница прифронтовой Александровки: «С приходом Зеленского стрелять по поселку стали чаще»

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать мирных жителей республик Донбасса
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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ВСУ стреляют регулярноВСУ стреляют регулярноФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Ежедневно в сводках несколько населенных пунктов республик Донбасса, которые попали под обстрел вооруженных формирований Украины. В результате ведения огня – мирные жители продолжают страдать. Только за прошедшую неделю в ЛНР трое жителей получили ранения, продолжается рушиться и жилье.

Жители Донбасса говорят, что с приходом нового президента в Украине, была надежда на то, что он утихомирит свою армию и «станет тише». Однако с приходом Зеленского – стрелять стали интенсивнее, порою обстрелы напоминают те, которые были в 2015-м.

С приходом Зеленского стрелять по поселку стали чаще. Вот несколько последних дней упорно бьют по Старомихайловке. Наши поселки по очереди обстреливают, - говорит жительница прифронтового поселка Александровка. - Он говорил, что для окончания войны в Донбассе – он будет говорить хоть с чертом, хоть с дьяволом. Я ему от чистого сердца желаю – встретиться с дьяволом.

Девушка рассказывает, что жить приходится в страхе – в любой момент могут начать разрываться смертоносные снаряды. Поэтому практически у всех жителей поселка – подвалы наготове: открыты и оборудованы, там же и документы, и вещи первой необходимости.

– Честно сказать, были такие моменты, что вроде не стреляют, тихо, а я все равно опускалась в подвал… для своего успокоения, – сетует девушка. – У других людей в подвалах купорка, а у меня две кровати, стол, стул... ноутбук опускали, чтобы детям мультики включать. Приходилось и всю ночь там сидеть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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