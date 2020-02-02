Народная милиция ЛНР: Украинские военные гибнут в Донбассе на минах, которые устанавливают их же саперы

2 Февр. 2020 2020-02-02T23:25:58+03:00

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1 февраля в районе села Орехово Попаснянского района подорвался на своей мине старший сержант Пиратский из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он получил тяжелые ранения. Еще один случай произошел в районе села Новотошковское. Там в результате подрыва погиб сержант и был ранен старший лейтенант Жураленко из той же 93-й бригады. Командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» поспешило обвинить защитников ЛНР в минировании этих участков. В Народной милиции ЛНР разоблачили ложь украинских военных.

- Информация об обнаружении в районе Орехово противопехотных мин, якобы установленных инженерными подразделениями Народной милиции ЛНР, является абсурдной, - заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции (УНМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Он пояснил, что Орехово находится под контролем ВСУ с момента начала конфликта в Донбассе. Село никогда не было расположено на подконтрольной ЛНР территории, и обнаруженные в этом районе противопехотные мины «априори не могут принадлежать Народной милиции».

- Уровень небоевых потерь в рядах ВСУ растет, и украинские пропагандисты всячески пытаются найти оправдание, списывая их на выдуманные обстрелы или мифические минно-взрывные заграждения на своей территории, - отметил Филипоненко.

Он обратил внимание, что сейчас киевские силовики сами минируют местность вблизи автомобильных дорог в районе Золотого и Новотошковского, где передвигаются мирные жители и наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Занимаются этим военнослужащие 72-й и 93-й бригад.

Кстати, в течение января наблюдатели ОБСЕ неоднократно подтверждали информацию о новых минно-взрывных заграждениях подразделений ВСУ в указанных районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU