На кастинге конкурса «Краса Донбасса – 2020» из четырехсот девушек выбрали двадцать финалисток

2 Февр. 2020 2020-02-02T21:04:22+03:00

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Сегодня, 2 февраля, в столичном ДК имени Куйбышева отбирали 20 девушек, которые примут участие в финале конкурса красоты «Краса Донбасса - 2020». Он пройдет в Донецке в начале марта. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

Конкурс стартовал 13 января. До 31 января девушки, проживающие на территории Донецкой Народной Республики, подавали заявки. Перед членами жюри была сложная задача. Количество претенденток перевалило за четыре сотни. Поэтому было решено пригласить на очный этап конкурса только 150. Их отобрал организационный комитет. А после кастинга количество участниц уменьшилось до двадцати.

В финале за титулы «Юная Краса Донбасса — 2020» будут состязаться девушки в возрасте от 14 до 17 лет и «Краса Донбасса» – участницы от 18 до 25 лет.

Теперь для девушек начинается этап подготовки к финалу: репетиции, мастер-классы по дефиле, актерскому мастерству, хореографии.

Перед оргкомитетом была сложная задача – выбрать 20 финалисток из 400 претенденток. Фото: vk.com/mrespublika

«Комсомолка» уже рассказывала, какие заманчивые перспективы открываются перед победительницами конкурса.

- Конкурс красоты «Краса Донбасса — 2020» является отборочным этапом конкурса «Русская красавица», финал которого состоится в конце марта в Москве, - отметил руководитель общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров. - Участницы выйдут на международную арену и в течение года смогут принимать участие во Всероссийских конкурсах в Москве и Сочи. Дальше их ждет возможность участия в международных конкурсах в Македонии, Турции, Казахстане, а также в фестивале Universe Beauty во Франции.

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ИСТОЧНИК KP.RU