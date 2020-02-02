В Донбассе сержант ВСУ продавал через интернет беспилотник «Фантом», а офицер - американский тепловизор «Archer»

2 Февр. 2020 2020-02-02T20:03:31+03:00

В зависимости от оптики и модификации летательный аппарат типа «Фантом» стоит не меньше 40 тысяч рублей. Фото: bespilotnik24.ru

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Зарплату, которую верховный главком Зеленский платит своим подчиненным в Донбассе, явно недостаточно украинским воякам. Они продолжают наживаться, кто на чем может. Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Кащенко открыл подпольную фабрику по производству сигарет. Офицер из штаба этой бригады пытался сбыть тепловизионный прибор «Archer», поступивший из США. А сержант 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Мачута хотел продать беспилотный летательный аппарат типа «Фантом».

Причем два последних дельца использовали для «реализации своих преступных намерений» популярный сайт объявлений OLX. К их сожалению этим сайтом также пользуются сотрудники СБУ. Их привлекли необычные объявления. СБУшники и выступили в роли «покупателей».

Цена на тепловизионный прибор «Archer» тянет на 600 тысяч рублей и больше. Фото: archer.ua

Офицера задержали в Константиновке, а сержанта - в Мариуполе. Об этом рассказали в Управлении Народной милиции ДНР, ссылаясь на добытые разведкой данные в СБУ.

Кстати, стандартный летательный аппарат типа «Фантом» стоит не меньше 40 тысяч рублей. А тепловизионный прибор «Archer» тянет на 600 тысяч рублей и больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU