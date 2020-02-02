2020-02-02T18:41:45+03:00
Политика

ООН собирает для жителей Донбасса 158 миллионов долларов

В представительстве ООН на Украине заявили о необходимости помочь двум миллионам людей, проживающим по обе стороны линии разграничения.
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Представители ООН привезли зимние курточки для детей одного из сел на линии соприкосновения. Фото: unhcr.orgПредставители ООН привезли зимние курточки для детей одного из сел на линии соприкосновения. Фото: unhcr.org
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Неделю назад на территорию ДНР через пункты пропуска «Новотроицкое» и «Еленовка» проехали 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В них были продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, комплекты матери и ребенка общим весом почти 102 тонны. Это только часть помощи, которую получат жители Республики в 2020 году.

В представительстве ООН на Украине объявили о сборе средств для покрытия базовых потребностей двух миллионов наиболее уязвимых жителей в Донбассе. Для столь масштабной помощи надо 158 млн долларов. В организации даже представили план, кому и чем собираются помогать в нынешнем году. Помощь получат 850 тысяч людей, живущих на подконтрольной Киеву территории; 910 тысяч человек, проживающих в ДНР и ЛНР. А также 220 тысяч переселенцев. Это пожилые люди, инвалиды и дети.

- Мы хотим помочь людям, которые больше всего пострадали, выжить с достоинством, решить их базовые потребности. Приоритетную помощь получат жители в наиболее пострадавших районах, - сообщила координатор системы ООН, координатор по гуманитарным вопросам на Украине Оснат Лубрани.

На оказание оперативной гуманитарной помощи для спасения жизней запланировано потратить 85 млн долларов. Это расходы на жилье и непродовольственные товары, на здравоохранение, санитарию и гигиену, на еду и воду, на другие средства к существованию, на образование и многоцелевую денежную помощь.

Среди других приоритетов - помощь в защите прав пострадавших от конфликта людей. Для этого организации потребуется 51 млн долларов.

Дорожная карта составлена для 56 партнеров – учреждений ООН, национальных и международных неправительственных организаций.

Время покажет, удастся ли ООН собрать такую внушительную сумму для благородных целей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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