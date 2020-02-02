2020-02-02T17:09:27+03:00
Политика

Украина набирает «пленных» для нового обмена: осудили двух жительниц Донбасса, еще четыре - на очереди

Приговоры выносят за референдум о независимости ДНР 2014 года
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На Украине до сих пор продолжают расправляться с членами комиссий по проведению референдума 2014 года. Фото: sud.uaНа Украине до сих пор продолжают расправляться с членами комиссий по проведению референдума 2014 года. Фото: sud.ua
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На переговорах в Минске 29 января представители Украины заявили о готовности проведения нового обмена пленными. А в это время на подконтрольной Киеву территории Донбасса в авральном порядке «штампуют» дела и выносят приговоры участникам референдума 2014 года о независимости ДНР. Незалежной нужно срочно набрать побольше «пленных» для обмена.

На днях в Донбассе осудили двух участниц референдума в поддержку ДНР, который прошел 11 мая 2014 года. Спустя пять с половиной лет после этого «преступления» на скамье подсудимых оказались жительницы сел Старомихайловка (Марьинский район) и Ставки (Краснолиманский район). Одна была членом избирательной комиссии, а другая - заместителем председателя. Обе получили по 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 и 1 год соответственно. Вердикт почти одинаковый. Хотя дела рассматривали разные суды - Красноармейский и Краснолиманский.

Женщины были признаны виновными в совершении уголовного преступления, по ч. 2 ст. 110 УК Украины. То есть в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Еще четыре жительницы из Константиновки и Славянска, бывшие членами избирательных комиссий, сейчас ожидают приговора. Так украинские власти «готовятся» к новому обмену пленных.

Кстати, представитель ДНР в гуманитарной подгруппе в Минске, омбудсмен Республики Дарья Морозова заявила, что республики не будут обсуждать новый обмен пленными до полного окончания процедуры процессуальной очистки лиц, освобожденных 29 декабря.

- Обмен, прошедший 29 декабря 2019 года, будет считаться завершенным только после полного окончания процедуры процессуальной очистки ранее удерживаемых лиц. До выполнения этого пункта ни о каких действиях по новым обменам речи идти не может, — отметила Морозова.

Суть проблемы такова – переданные в ДНР «пленные» потом не смогут вернуться домой на подконтрольную Украине территорию. Их немедленно арестуют за те же «преступления».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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