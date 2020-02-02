Аргентинское танго, путешествия и мир: Что загадывали дончане в сегодняшнюю дату 02.02.2020

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:12:04+03:00

А кому-то никакие даты не нужны, чтобы быть счастливыми. Фото: Евгении Карпачевой

Народ в Донбассе страшно устал от политики и мечтает о простых человеческих вещах

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Так уж устроен человек, что любит во всем видеть знаки и символы. Особенно, когда этот человек седьмой год живет в состоянии зыбкости и неопределенности. Вот и с этой зеркальной палиндромной датой так же вышло.

- Ты знаешь, какое сегодня число? - звонит мне подруга с утра пораньше. - Настоящий палиндром, то есть читается одинаково слева направо и справа налево. Смотри, 02 02 2020. Говорят, надо обязательно желание загадать. Я вот хочу похудеть.

Смеемся, что да, повод весомый, для этого стоило так долго ждать именно эту дату.

- А я загадаю путешествие, - говорю я. - И вот так, чтобы и в Святогорск,и в Щурово без блокпостов и пропусков.

Желание - мир оно уже седьмой год одно на всех. Оно даже не нуждается в озвучивании, настолько оно у всех в сердце. А так хочется, чтобы у нас снова появились земные человеческие желания.

- Загадаю-ка я себе новую удочку, - говорит Сергей из Макеевки. - С такой зимой скоро, как раз, сезон на рыбалку.

- А я хочу научиться танцевать аргентинское танго, - поделилась Марина из Ясиноватой. - Как раз вчера посмотрели с подругой премьеру в Донбасс Опере "Танго... История любви" и вдохновилась настолько, что ищу сейчас студии танцев.

Пусть все добрые желания обязательно сбудутся, а если вдруг что-то пойдет не так, то не расстраивайтесь, впереди еще не одна зеркальная дата: 12.02.2021 и 22.02.2022. Будет шанс повторить!

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ИСТОЧНИК KP.RU