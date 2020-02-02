В Волновахе обещают ускорить обслуживание пенсионеров из ДНР

2 Февр. 2020 2020-02-02T15:54:43+03:00

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В подконтрольной украинским властям Волновахе модернизировали офис объединенного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Начальник Главного управления ПФУ в Донецкой области Наталия Рад считает, что это позволит максимально быстро обслуживать жителей района и переселенцев.

Волноваха занимает второе место в Донецкой области после Мариуполя по количеству зарегистрированных переселенцев – их более 53 тысяч. Многие из них на самом деле живут в Донецке, Макеевке и других городах ДНР. А в Волноваху приезжают за украинскими пенсиями и пособиями. Город расположен недалеко от пункта пропуска «Новотроицкое».

Из-за такого наплыва людей в Волновахе громадные очереди в местное управление ПФУ, собес и отделение «Ощадбанка». И вот теперь местным жителям и приезжим стало проще попасть на прием к специалистам ПФУ.

В обновленном помещении созданы комфортные условия не только для доступа и ожидания обычных посетителей, но и инвалидов. Пенсионеров встречает координатор, который помогает зарегистрироваться в электронной очереди и предоставляет первичную консультацию. А потом подключаются специалисты, которые принимают документы для назначения, перерасчета пенсии и тому подобное.

- Регистрировалась в Волновахе полгода назад, - рассказывает жительница Донецка Наталья. – В Пенсионном фонде пришлось долго ждать в очереди. Но приняли документы без проблем. На меня не смотрели, как на «сепаратистку». Может у кого-то другой опыт общения, но мне попался именно такой специалист.

Впрочем, радоваться за местных жителей и переселенцев в Волновахе пока рано. Ведь там одновременно с модернизацией офисов идет большое сокращение специалистов, которое на Украине затеяло правительство Алексея Гончарука.

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ИСТОЧНИК KP.RU