2020-02-02T12:33:31+03:00
Политика

До 1 мая подростки из республик Донбасса смогут ездить на Украину по свидетельству о рождении

Киевские власти временно упростили режим пересечения пунктов пропуска
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Ограничения в документах для проезда детей вызвало возмущение среди дончан. Фото: Госпогранслужба УкраиныОграничения в документах для проезда детей вызвало возмущение среди дончан. Фото: Госпогранслужба Украины
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Пока подростки и их родители могут перевести дух – власти Украины позволили детям в возрасте 14-16 лет до 1 мая пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении.

- Это станет возможностью для подростков оформить украинский паспорт и в дальнейшем беспрепятственно пересекать пункты пропуска, – прокомментировала решение Кабмина Украины министр по делам ветеранов, «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Напомним, что, согласно новому Порядку пересечения линии разграничения, действующему с 29 ноября 2019 года, подростки в возрасте 14-16 лет могут пересекать КПВВ при наличии либо паспорта гражданина Украины, либо загранпаспорта. Также обучающиеся в учебных заведениях на территории Украины подростки в возрасте от 14 до 16 лет, чьи родители, опекуны проживают в ЛНР и ДНР, могут ехать без сопровождения взрослых при наличии документа, подтверждающего обучение.

- Украинское правительство сначала создало проблемы для дончан и их детей, а когда поняло свою глупость, пытается отыграть назад, – считает жительница Донецка Валентина Зимина. – Причем преподносят это как благо. Но у юных жителей ДНР теперь есть альтернатива – получить российский паспорт и уехать на учебу в РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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