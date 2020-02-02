2020-02-02T11:09:43+03:00
Политика

В Горловке горел гараж станции «скорой помощи»

Также во время пожаров в ДНР пострадали три человека
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Для тушения пожара на станции скорой медицинской помощи в Горловке выехали девять машин и 35 спасателейДля тушения пожара на станции скорой медицинской помощи в Горловке выехали девять машин и 35 спасателейФото: Юрий СОБОЛЕВ
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В прифронтовой Горловке 1 февраля загорелся гаражный бокс на станции скорой медицинской помощи, расположенной в Центрально-Городском районе по улице Рудакова.

Для тушения пожара выехали девять машин и 35 спасателей. Причину возгорания и материальный ущерб сейчас устанавливают. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

К счастью на пожаре в Горловке никто не пострадал. В отличие от возгораний в Снежном и Енакиево.

В городе Снежное сегодня, 2 февраля, горел частный дом по улице Шкулева. В результате пострадал 51-летний мужчина. Его госпитализировали в городскую больницу.

А в Енакиево пожарным пришлось сегодня спасать из огня мужчину и женщину. Горел частный дом по улице Якира. Прибывшие спасатели вынесли из дома и передали работникам «скорой» 64-летнего мужчину и женщину, чьи данные сейчас устанавливаются.

Причина пожара также выясняется.

Всего на территории ДНР за сутки ликвидировано 7 пожаров: в Донецке – 2, в Макеевке – 1, в Горловке – 1, в Енакиево – 1, в Харцызске – 1, в Ясиноватой – 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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