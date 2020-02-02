В Горловке горел гараж станции «скорой помощи»
В прифронтовой Горловке 1 февраля загорелся гаражный бокс на станции скорой медицинской помощи, расположенной в Центрально-Городском районе по улице Рудакова.
Для тушения пожара выехали девять машин и 35 спасателей. Причину возгорания и материальный ущерб сейчас устанавливают. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
К счастью на пожаре в Горловке никто не пострадал. В отличие от возгораний в Снежном и Енакиево.
В городе Снежное сегодня, 2 февраля, горел частный дом по улице Шкулева. В результате пострадал 51-летний мужчина. Его госпитализировали в городскую больницу.
А в Енакиево пожарным пришлось сегодня спасать из огня мужчину и женщину. Горел частный дом по улице Якира. Прибывшие спасатели вынесли из дома и передали работникам «скорой» 64-летнего мужчину и женщину, чьи данные сейчас устанавливаются.
Причина пожара также выясняется.
Всего на территории ДНР за сутки ликвидировано 7 пожаров: в Донецке – 2, в Макеевке – 1, в Горловке – 1, в Енакиево – 1, в Харцызске – 1, в Ясиноватой – 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU