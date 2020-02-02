2020-02-02T08:27:58+03:00
Политика

Погода на день в Донецке: 2 февраля будет +8 градусов и дождливо

В Донецке будет дуть юго-западный ветер, порывами – до 15 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецке будет пасмурноВ Донецке будет пасмурноФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Погода в Донецке и Донецкой Народной Республике 2 февраля на протяжении всего дня будет пасмурной. С утра возможен мелкий дождь. днем ненадолго распогодится. А вечером дождь начнется снова, но будет уже сильнее.

Утром столбики термометров будут находиться на отметках от +1 до +3 градусов. Днем и вечером синоптики прогнозируют 7 — 8 градусов выше нуля.

В первой половине дня ветер будет дуть в южном направлении, которое позже сменится на юго-западное. Скорость воздушных масс составит от 5 до 7 м/с. Порывами - до 15 м/с.

2 февраля почитается память преподобного Евфимия Великого. В народе этот день называли «Ефимкины метели». По метелям наши предки предсказывали погоду на ближайшее будущее. Если метет метель, то вся Масленая неделя (начинается 24 февраля) будет метельной. Если этот день выдавался пасмурным, то стоило ждать поздних метелей. А если на Ефимия в полдень было солнце, то весну ожидали раннюю.

Кстати, синоптики предсказывают, что сегодня днем солнышко может ненадолго проглянуть сквозь тучи. Так что будем надеяться на раннюю весну. Хотя и сейчас погода в Донбассе – весенняя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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