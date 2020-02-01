Погода в Луганске на день: Воскресенье 2 февраля не принес

1 Февр. 2020 2020-02-01T22:08:39+03:00

Зима в Донбасс пока так и не пришла. Фото: Евгении Карпачевой

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Температура воздуха в ЛНР 2 февраля будет колебаться от 3 градусов ниже нуля ночью до 6 градусов тепла днем, местами пройдет слабый дождь.

- С 21.00 1 февраля до 21.00 2 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью без существенных осадков, днем местами слабый дождь; ночью и утром местами туман, гололедные отложения, на дорогах местами гололедица; ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем от 1 до 6 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается ноль – минус 2 градуса ночью и 3-5 градусов выше нуля днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем – 4-6 градусов выше нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU