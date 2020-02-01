Обстреляли село Березовское в ЛНР: ВСУ разрушили постройку и оставили жителей без света

1 Февр. 2020 2020-02-01T21:49:57+03:00

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Сегодня дважды обстреляли село Березовское в ЛНР.

- С начала текущих суток противник два раза нарушил режим прекращения огня. В 13.15 украинские каратели открыли прицельный огонь из 82-мм минометов по населенному пункту Березовское, выпустив 15 мин. В 17.20 минут населенный пункт Березовское повторно подвергся вражескому обстрелу. В этот раз противник применил запрещенные Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометы, выпустив по поселку 16 мин различного калибра, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В результате обстрелов разрушена хозяйственная постройка жилого дома, на территории участка обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы, выпущенные ВСУ.

- Кроме того, повреждена трансформаторная подстанция, в результате чего было нарушено электроснабжение населенного пункта Голубовское, в настоящее время 35 домовладений остаются обесточенными, - добавил Осадчий. - Экстренные службы Республики не могут приступить к ремонту из-за опасности возобновления обстрела со стороны ВСУ.

В ДНР обстановка не менее напряженная. Обстрелы продолжаются. Под огнем снова Саханка, Трудовские, Зайцево.

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ИСТОЧНИК KP.RU