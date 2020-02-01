2020-02-01T21:48:22+03:00
Общество

В Донецке ищут начинающих талантливых комиков

Каждый месяц в столице ДНР проходят бесплатные юмористические концерты
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Комики из республик Донбасса выступили в ДонецкеКомики из республик Донбасса выступили в ДонецкеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:

Несмотря на военное время, в Донецке не разучились шутить. Более того – активно развивается юмористический жанр стендап-комедии.

- Если у вас есть интересные шутки, пожалуйста, присылайте их в группу творческого объединения «+Stand Up». Можно и принять участие - мы ищем новых талантливых комиков, - сообщила сегодня после концерта «Большой Stand Up» в Донецке начальник отдела по работе с молодежью Министерства молодежи, спорта и туризма Республики Юлия Сафронова.

«Большой Stand Up» состоялся в Центре развития молодежных инициатив, что в бывшем кинотеатре «Строитель». Стендап-комики из Донецка и Луганска не только читали авторские монологи, но и общались со зрителями. Больше часа шуток никого не оставили равнодушными.

Каждый месяц в Донецке при поддержке Министерства молодежи, спорта и туризма проходят бесплатные выступления комиков. Со свежими афишами можно ознакомиться в группе ВКонтакте – Молодежь ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучший танцор Европы 1995 года Вадим Писарев: «Настоящая популярность пришла после выступления на новогоднем «Голубом огоньке»

В эксклюзивном интервью «Комсомолке» Вадим Яковлевич рассказал о самых важных этапах своего творческого пути [эксклюзив] [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Луганске на день: Воскресенье 2 февраля не принес
Подростка, пострадавшего в ДТП в Донецке увезли в реанимацию
Обстреляли село Березовское в ЛНР: ВСУ разрушили постройку и оставили жителей без света
В Донецке ищут начинающих талантливых комиков
В Донецке среди школьников прошла военная эстафета имени Героя ДНР Олега Гришина
Получение паспорта ДНР: Как пройти процедуру дактилоскопии
В ВСУ снова украли американские приборы ночного видения
ВСУшник дезертировал из-за издевательств начальства
Каратисты из ДНР едут покорять Санкт-Петербург на Всероссийских соревнованиях
"20 минут и ты свободен!": Дончане делятся опытом прохождения процедуры верификации
Обстрел может начаться в любой момент: Более 50 снарядов упало на территорию ДНР только за сутки
Спецназовцы ДНР получили Георгиевские кресты из рук Главы ДНР
Зеленский попросил Помпео прислать ему спецпредставителя по Донбассу
Бойцовскую собаку стаффордширского терьера выманивали из автобуса два часа
Директор ДЭАТ: «Старые» проездные талоны будут ходить наравне с новыми
«Машины превратились в металлолом»: На дороге «Зугрэс – Шахтерск» в ДТП погиб один человек
Старушка из Донецка была вынуждена продавать книги, чтобы выжить
Территорию ЛНР обстреляли из гранатометов
Погода в Донецке на день: 1 февраля будет пасмурно и сыро