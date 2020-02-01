В Донецке ищут начинающих талантливых комиков

1 Февр. 2020 2020-02-01T21:48:22+03:00

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Несмотря на военное время, в Донецке не разучились шутить. Более того – активно развивается юмористический жанр стендап-комедии.

- Если у вас есть интересные шутки, пожалуйста, присылайте их в группу творческого объединения «+Stand Up». Можно и принять участие - мы ищем новых талантливых комиков, - сообщила сегодня после концерта «Большой Stand Up» в Донецке начальник отдела по работе с молодежью Министерства молодежи, спорта и туризма Республики Юлия Сафронова.

«Большой Stand Up» состоялся в Центре развития молодежных инициатив, что в бывшем кинотеатре «Строитель». Стендап-комики из Донецка и Луганска не только читали авторские монологи, но и общались со зрителями. Больше часа шуток никого не оставили равнодушными.

Каждый месяц в Донецке при поддержке Министерства молодежи, спорта и туризма проходят бесплатные выступления комиков. Со свежими афишами можно ознакомиться в группе ВКонтакте – Молодежь ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU