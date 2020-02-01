Подростка, пострадавшего в ДТП в Донецке увезли в реанимацию
1 февраля в Донецке по улице Ткаченко (возле седьмого квартала) произошло ДТП. Автомобиль сбил парня подростка. Видимо, парень не успел перебежать дорогу, и попал под колеса машины.
На участке, где произошло ДТП, не было пешеходного перехода. Так что водитель не успел затормозить, когда увидел парня. Об этом пишут очевидцы происшествия в соцсетях.
— На дороге при приезде к Ленинскому проспекту есть неудачное место. Люди на остановке из-за автобусов выбегают на дорогу. И не всегда по пешеходному, само собой, — пишут пользователи соцсетей.
К пострадавшему подростку сразу подбежали люди. Начали вызывать скорую помощь. На звонки откликнулось сразу две машины. Когда они приехали, парень был в тяжелом состоянии, но живой. Его повезли сразу в реанимацию.
— Скорая помощь увозила парня живым. Должен выкарабкаться, — добавили очевидцы.
Скорая помощь увозила парня живым. Фото: Дина Якурнова
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:
«Машины превратились в металлолом»: На дороге «Зугрэс – Шахтерск» в ДТП погиб один человек
Еще трое отделались травмами [фото] (подробнее)
В Донецке возле здания УБОП подорвали автомобиль
Об этом сообщили дончане в соцсетях (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»