2020-02-01T22:07:35+03:00
Происшествия

Подростка, пострадавшего в ДТП в Донецке увезли в реанимацию

Об этом рассказывают пользователи соцсетей [фото]
Екатерина Сорока
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В последнее время происшествий на дорогах Донецка стало больше. Фото: vk.com / dpr_liveВ последнее время происшествий на дорогах Донецка стало больше. Фото: vk.com / dpr_live
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1 февраля в Донецке по улице Ткаченко (возле седьмого квартала) произошло ДТП. Автомобиль сбил парня подростка. Видимо, парень не успел перебежать дорогу, и попал под колеса машины.

На участке, где произошло ДТП, не было пешеходного перехода. Так что водитель не успел затормозить, когда увидел парня. Об этом пишут очевидцы происшествия в соцсетях.

— На дороге при приезде к Ленинскому проспекту есть неудачное место. Люди на остановке из-за автобусов выбегают на дорогу. И не всегда по пешеходному, само собой, — пишут пользователи соцсетей.

К пострадавшему подростку сразу подбежали люди. Начали вызывать скорую помощь. На звонки откликнулось сразу две машины. Когда они приехали, парень был в тяжелом состоянии, но живой. Его повезли сразу в реанимацию.

— Скорая помощь увозила парня живым. Должен выкарабкаться, — добавили очевидцы.

Скорая помощь увозила парня живым. Фото: Дина Якурнова

Скорая помощь увозила парня живым. Фото: Дина Якурнова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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